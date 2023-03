La modelo Shirley Arica hizo una fuerte revelación sobre su vida sexual durante su programa de YouTube “Entragos”. La popular ‘chica realidad’ confesó que tuvo intimidad con un hombre en la vía pública.

Durante una conversación con el cantante Jonathan Rojas, la joven madre se mostró totalmente desinhibida y sin tapujos. Es así, que se animó a hacer fuertes revelaciones sobre su vida privada.

“Yo he hecho el ‘delicioso’ en la vía pública. Magaly, no me grabaste” , reveló Shirley Arica dejando en shock a su invitado. “No sabes lo que te pierdes” , le dijo al popular “Gato”.

Shirley Arica revela que tuvo amorío con Jefferson Farfán

Hace unos meses, la polémica figura de Chollywood soltó la lengua y aseguró que mantuvo un vínculo amoroso con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“Ya le he ido, pero ahora somos amigos (...) No, porque en la repetición no está el gusto. Es como si todos los días comiera cebiche, hay que variar de platos”, dijo.

