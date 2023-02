Shirley Arica, hace poco, confesó que tuvo un affaire con el ‘soltero codiciado’ Jefferson Farfán. Sin embargo esta confesión fue duramente criticada por Magaly Medina, quien reveló que la modelo siempre le negó que haya tenido un romance con el futbolista.

“Ya le he ido, pero ahora somos amigos”, dijo la modelo a Trome, pero la ‘Urraca’ decidió aterrizar a la modelo.

“Cuando ya no hacen noticia, de pronto, se vuelven indiscretas, comienzan a ventilar lo que antes negaron, lo que antes no quisieron decir. Porque a Shirley Arica la he sentado acá y me has negado cualquier cosa con Jefferson Farfán, siempre negó que hubieran tenido algo”, dijo la periodista este 20 de febrero en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

Para Medina, Shirley Arica lo único que busca es promocionar su programa que tiene en Internet, “que solo ve ella y sus amigos”.

“Lo trata (a Farfán) como ‘ex’ porque lo pone en la misma categoría que Jean Deza. Qué feo que ella se jacte de haber estado en la lista de ‘no oficiales’, en la lista oculta y anónima de futbolistas conocido. El prestigio y la reputación ellas mismas se la tiran por el suelo. Qué podemos esperar de Shirley Arica, la chica mala de la farándula” , sentenció la ‘Urraca’.

