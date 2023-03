Shirley Arica estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde contó pasajes inéditos de su vida personal. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando realizó una impactante revelación: aseguró que no es una mujer de ‘choque y fuga’.

En ese sentido, la popular ‘chica realidad’ reconoció que es ‘una persona difícil de acceder’ y que le cuesta confiar en los demás. “No me abro con cualquier persona. Tengo un carácter un poquito complicado. No me gusta que indaguen mucho sobre mi vida”, comenzó diciendo.

Asimismo, la especialista indicó que a la polémica modelo no le gusta establecer vínculos, ya que tiene miedo que la vuelvan a lastimar. “No es que conozco a alguien y ya (tiene relaciones)... No, también es algo que me cuesta mucho llegar a ese momento de la intimidad. Es muy complicado, no es como que fácil para mi”, agregó.

“No llego ni siquiera a la segunda parte y si me gusta mucho alguien y decido darme la oportunidad y salgo con esa persona, soy fría y ya he recibido comentarios como que por qué eres tan seca, por qué no eres cariñosa y yo: ‘Bueno, entonces búscate otra persona’”, expresó.

Por otra parte, Shirley Arica aseguró que cuando se enamora, es una persona que se entrega al 100% y es muy leal. “Con mis amigos, con mi familia con mi pareja, me gusta entregar todo. Siento que es todo o nada, amas o no. No hay un amor a medias, para mi es así”, finalizó.

