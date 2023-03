La cantante Lisandra Lizama se confesó con OJO y arremetió contra sus críticos, quienes la han querido encasillar como una persona interesada y oportunista. Estos señalamientos se volvieron más fuertes tras su ruptura con el empresario Mauricio Diez Canseco, con quien se caso hace menos de una año en La Habana, Cuba.

La artista extranjera restó importancia a los cuestionamientos y reveló que el famoso pizzero no es el primer hombre acaudalado con el que tiene un romance.

“No me molesta que afirmen que mi boda fue por interés o cosas por el estilo. Mauricio no es el primer empresario, el primer millonario, con quien yo tuve una relación fuerte, siempre lo he dicho, nunca he tenido relación con hombres de veinticinco años como yo, porque no me identifico. Estoy acostumbrada a que me digan lo de la diferencia de edad”, reveló.

Según Lizama, nunca buscó información de Diez Canseco en internet, ya que, según ella, él era un empresario más.

“No se me dio por buscar en Google, ante todo, me pareció un empresario normal, hay muchos que van a Cuba a invertir su dinero, y no son millonarios, van a buscar artistas. Es normal. Yo no sabía la magnitud de las cosas, ni sabía quién era Mauricio Diez Canseco en Perú, y eso lo fue conociendo poco a poco y más aquí”, comentó.

“Cuando salió el anuncio de que nos íbamos a casar, es él quien me empieza a mandar todos los links de toda la prensa peruana, de que el pizzero, y ahí digo yo, ay le dicen el pizzero. Publicaban que estaban con una joven cubana. Y en ese momento, yo digo, pero este hombre está en la farándula, pero fuerte”, agregó.

Finalmente, Lisandra dejo en claro que no está aprovechando este escándalo para promocionar su incipiente carrera como cantante en nuestro país. “Eso me da mucha gracia, no sé por qué se cree que un hombre recoge a una mujer, del piso, de una basura, no sé qué se han imaginado”, dijo.

“En mi caso, soy una artista desde que nací, modelo profesional desde los 15 años de edad, soy actriz también, tenía una muy buena carrera profesional en La Habana, Cuba. Trabajé con las mejores agencias, estaba trabajando full, estaba super top”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR