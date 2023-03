Lisandra Lizama, modelo, cantante y actriz cubana de 25 años, decidió romper su silencio tras su separación del empresario Mauricio Diez Canseco, a quien acusó de maltratos físicos y psicológicos. A menos de un año de su boda de ensueño en La Habana, la artista no quiso revelar muchos detalles de su rompimiento, sin embargo, aseguró que tomó esta radical decisión por las constantes peleas que terminaron por acabar con la llama del amor.

En conversación exclusiva con OJO, la cubana se mostró arrepentida de haberse casado con Diez Canseco, a quien describe como una persona violenta y dejo entrever que el famoso pizzero tiene problemas con el alcohol.

¿Por qué se separó Lisandra Lizama de Mauricio Diez Canseco?

“Muchas cosas me desencantaron, y mucho antes de difundir el comunicado donde anunciaba la separación que hice porque necesitaba tener protección. Un mes antes, había hablado con él, y lo sabe, le dije que ya no se podía seguir, hablamos como dos personas maduras. Intenté muchas veces salvar el matrimonio”, dice Lizama.

“Cuando convives con alguien, realmente es allí donde lo conoces de pe a pa, desde cómo se relaciona con sus trabajadores, hasta sus cosas personales. Su manera de ser no me caía para nada, yo me preguntaba, por qué me casé tan rápido, por qué no lo pensé mejor, por qué no lo conocí más. No me sentía feliz, pasamos momentos feos, discusiones fuertes”, agregó.

Sobre la supuesta violencia física que sufrió por parte de Diez Canseco, Lizama no quiso ahondar mucho el tema, pero dejo en claro sí fue víctima de agresión verbal.

“Mira, pasamos un momento que te puedo decir que estuvo súper feo, en el que estuvo involucrada mi familia, pero en ese momento no denuncié, ni vale la pena que ahora yo cuente eso, porque me siento avergonzada, aunque no debería. Me siento mal por cosas feas que pasamos, agresión psicológica si pasé, del otro tipo de agresión no te puedo hablar, porque te digo, si en ese momento no dije nada, ahora no vale la pena”, contó.

“La última discusión que tuvimos y le dije, de ninguna manera quiero seguir, no lo aceptó, me dijo: mira, vamos a salvarlo, vamos a solucionarlo, pero ya le había perdonado cosas feas, como seis veces anteriores. Traté de solucionarlo, pero no, sé que la gente no cambia, cuando tienes problemas de carácter, más si tienes problemas con el alcohol que te hace ponerte violento, esas cosas no cambian. Estoy muy clara en eso, yo sabía que lo mejor era separarnos” , subrayó.

