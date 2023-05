La cuadró. Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Yahaira Plasencia por haber tenido un desplante con su programa cuando le quisieron hacer una entrevista. Y es que la conductora le pidió a la salsera “tener un poco más de humildad” y aceptar las críticas como parte de su carrera artística.

“ Primero está mi paz mental. Cuando digo algo, actúo bien, actúo mal, siempre veo la misma reacción de esa persona (Magaly) ¿Por qué yo voy a estar sentada con cámaras de un programa que siempre están denigrándome por todo?”, fue la explicación que dio la popular ‘Reina del toto’ en una entrevista con Carlos Carlín.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ comentó que Yahaira seguiría creyéndose una “diva” y que aún vive en la época donde era pareja de Jefferson Farfán.

“El día que descubrió nuestro micrófono y se negó a conversar con el público, solo porque no le gustó a la diva vernos ahí. Intenta explicarlo, pero no pues, eso quiere decir que es una chica que no ha superado esas etapas de muchachita malcriada, que podía hacer lo que le daba la gana ”, comenzó diciendo la periodista.

“Debe ser más humilde y aprender a lidiar con todos, porque no estamos como focas para aplaudirla todo el tiempo. Acá estamos para hacer crítica, y te la aguantas. Uno tiene que aprender a soportar lo bonito y lo feo (...) Ella todavía vive en la época de Jefferson Farfán”, agregó Medina bastante molesta.

