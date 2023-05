Muy sensible. Francisca Aronsson sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales tras publicar un particular video donde confesó cómo se siente durante su estadía en México, país donde viene realizando grabaciones de una nuva serie.

En ese sentido, la joven actriz comentó que, pese a vivir en tierras charras con dos personas adultas que velan por ella, no deja de extrañar a su familia que se encuentra aquí en Perú.

“Subo este video para que la gente sea consciente y podamos reflexionar un poco de esto. Yo estoy en México grabando una serie e iba a decir que yo estoy sola, pero realmente tengo acá a dos personas que me están cuidando y que quiero mucho, pero ellos no son mi familia y bueno, para mí yo estoy sola y me siento sola ” , comenzó diciendo con lágrimas en los ojos.

“Tengo muchos amigos y todo, pero no tengo a mi familia, y el tema acá es que yo estoy grabando una serie y tengo altos y bajos, donde estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma... O s ea, yo soy bastante madura y bastante independiente, pero hay cosas que se me escapan de las manos, como no volver a ser una niña o una adolescente”, agregó.

Para finalizar, Francisca reflexionó sobre los sacrificios que viene realizando para ver despegar su carrera como actriz. “Lo que quería llegar es que esta carrera, que es mi vida y me apasiona, es muy hermosa, pero también hay que hacer muchos sacrificios” , expresó.

TE PUEDE INTERESAR