Fuerte y claro. Jessica Newton no se quedó callada y decidió responder a las innumerables críticas que viene recibiendo la organización del Miss Perú por haber realizado “muy rápido” la gran final del certamen de belleza nacional. Asimismo, se refirió a los fuertes calificativos que tuvo Magaly Medina sobre la ahora reina del país, Camila Escribens.

En ese sentido, recordó que el Miss Perú, como muchas empresas peruanas, han tenido que luchar mucho para salir adelante durante la pandemia. “ Hemos tenido que hacer unos esfuerzos increíbles, es por eso que les agradezco tanto a los auspiciadores”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la exreina de belleza también mostró su agradecimiento con ‘Esto es Guerra’ por acoger de cierta manera a la organización. “EEG para mí ha sido un lugar que me acogió cuando más difícil estaba la situación. Ellos nos abrieron las puertas con tanto cariño... Por eso el agradecer y valorar, eso es lo que yo he aprendido en los últimos años”, agregó para Trome.

Jessica defiende a Camila Escribens de ataques de Magaly

Sin embargo, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton , no dudó en referirse a su examiga Magaly Medina, quien llamó ‘Miss Reciclada’ a Camila Escribens por postular por tercera vez al certamen de belleza.

“Si alguien piensa que las personas al intentar más de una vez, son recicladas, todos crecemos todos los días, no tengo que ser reciclada. Miss Universo es una carrera de perseverancia (...) P or eso tengo tantas reinas recicladas, porque no nos rendimos”, manifestó.

