El reconocido cantante peruano, Gian Marco Ziñago reapareció en sus redes sociales para informar que se sometió a una cirugía hace una semana para poder superar una peligrosa enfermedad.

El interprete nacional compartió en su cuenta oficial de Instagram un post en el que agradece a la vida y hace una reflexión sobre la salud y sus seres queridos. Gian Marco señaló estar muy feliz por estar libre de dicha enfermedad que lo tuvo angustiado por varios días y de la cuál no quiso decir su nombre.

Gian Marco superó peligrosa enfermedad

A través de un extenso y conmovedor mensaje publicado en en sus redes sociales, el interprete agradeció el apoyo de sus familia y manager que lo acompañaron durante este duro proceso, así como del equipo médico que lo atendió.

“El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada”, se lee al inició del comunicado.

Gian Marco recordó a su padre

Como se sabe el padre del cantante y compositor, Gian Marco, falleció hace algún tiempo, y según reveló el artista pensó mucho en su progenitor durante estos difíciles momentos. Además hizo una reflexión sobre el significado de la vida.

“ Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mi me pasó factura”, escribió.





