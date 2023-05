El conductor del programa de espectáculos “Estas en Todas”, Yaco Eskenazi estuvo con el Cuto Guadalupe para preguntarle sobre su relación actual con su sobrino Jefferson Farfán. Sin embargo, durante la conversación el ex jugador de fútbol no pudo evitar elogiar la ex pareja de la ‘Foquita’, Melissa Klug.

“Cuto” Guadalupe dijo tener un excelente relación con Melissa Klug, pues en sus palabras “no se puede vivir del rencor”. Además, explicó que las cosas se quedaron en el pasado e indicó que siente admiración la “Blanca de Chucuito”.

“Ya las cosas pasan y pasan, ya tu no puedes vivir del rencor, que me hizo esto, que es así, que por aquí que por allá”, explicó “Cuto”. Además, confesó que siente admiración la por Melissa. “ Sabes porque la admiro, porque es una mujer que ha sabido reinventarse, trabajo no le falta y es una mujer que siempre ha sido frontal y vivido su vida como ha querido ”, agregó el ex pelotero.

Melissa Klug apoya a Cuto Guadalupe

La popular empresaria Melissa Klug se pronunció para la prensa por el escándalo de infidelidad de la esposa del “Cuto” Guadalupe con quien mantiene una gran amistad. La “Blanca de Chucuito” no dudo en alabar a la “Fe” y lo llenó de elogios.

“Es un hombre caballero, merece mis respetos. Lo conozco, sé los valores que tiene. Yo creo que ha sido el momento (por culpar a Magaly), no soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Cada quien es consecuente de sus acciones” , contó para Trome.





