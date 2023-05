¡NO! La modelo de Onlyfans, Canelita Amoretti fue vinculada con el cómico Jefferson Prince, luego de que ambos fueran captados al salir de un hotel. Sin embargo, la también comediante rompió su silencio y negó que haya tenido intimidad con Jefferson porque no le gusta y es “feíto”.

Canelita Amoretti se animó de hablar del supuesto ampay con Jefferson en una entrevista para el diario Trome. La modelo aprovechó la oportunidad para dejar en claro lo que habría sucedido y le dio consejo a la esposa de su compañero, pues la considera muy celosa.

Canelita Amoretti llama feíto a Jefferson

“ En ese hotel estuvimos varios compañeros de ‘La casa de la comedia’ en un privado tomando unas cervezas, cantando y bailando, y cuando me ven con él fue porque salimos a comprar un cable para mi celular, que se había quemado, porque tenía que comunicarme con mis hijas”, contó para Trome la modelo.

Luego reafirmó que no se siente atraída por su compañero porque no le gusta y lo considera poco agraciado. “ No pasó, ni pasará nada con Jefferson porque el gordito no me gusta, es medio feíto ”, agregó.

Canelita Amoretti manda a terapia a la esposa de Jefferson

La modelo y comediante reveló que salió del grupo cómico “La casa de la comedia” por culpa de Jefferson Prince, pues según Canelita, la esposa de Prince no quería a ninguna mujer en el elenco porque es muy celosa.

“Mira, salí de ‘La casa de la comedia’ por culpa de él porque no quería que ninguna mujer estuviera en el elenco, pues su esposa es muy celosa y el día que nos han grabado le dije que vaya a terapia con su pareja, eso también le sugirieron los otros compañeros”, contó para Trome, Canelita Amoretti

