Luis Guadalupe, hijo mayor del ex jugador de fútbol “Cuto” Guadalupe rompió su silencio en una enlace en vivo con América Hoy y habló sobre el bochornoso ampay que protagonizó la esposa de su padre, Charlene Castro, luego de que fuera captada mientras salía de un hotel en Barranco con otro hombre.

El también modelo indicó que antes de que saliera el ampay ya habían rumores y sospechas sobre los comportamientos de Charlene Castro, pero nunca se mostró nada concreto y tampoco le comento sobre eso a su padre.

“Yo sinceramente siempre las tuve, porque siempre he recibo comentarios y ahora viendo todo lo que salió pues uno saca sus conclusiones que realmente era así lo que pasaba”.

Además, el hijo del ‘Cuto’ reveló que los rumores relacionaban a Charlene Castro con un jefe de las minas en referencia al hombre que estuvo en el hotel con su madrastra. “De los rumores, la relacionaban con un tal jefe de allá de las minas y creo que resulta que él es pues”, reveló Luis Gualupe.

“ Como dije en la llamada eran ese tipo de rumores que la relacionaban y obviamente los rumores pueden ser ciertos, pueden ser que no y uno no tiene derecho de sí es así o no es así” , reveló Luis Guadalupe.

El hijo del Cuto reveló que no estaría de acuerdo con su padre si es que este decide retomar su relación con Charlene Castro. “ No obviamente no, es imposible, no puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá ”

“ Desde que supe la noticia, lo primero que hice fue llamarlo saber como está para saber su bienestar y realmente me dejó tranquilo porque me mostró que estaba fuerte y bueno es un momento difícil y el sabrá afrontarlo ”, sentenció el modelo. Además, dejó en claro que nunca tuvo una relación cercana con Charlene Castro. “No, nada de este tipo, yo ya soy alguien mayor no conviví tanto con mi papá por el trabajo y nunca hubo esa relación estrecha”, indicó Luis.





