¡Quiere uno más! La popular Melissa Klug anunció que le gustaría tener un bebé con pareja Jesús Barco. La empresaria al parecer estaría en búsqueda de su sexto hijo y no vería sus 39 años de edad como un inconveniente.

La ‘Blanca de Chuquito’ confesó en una entrevista para el diario local Trome que no descarta la posibilidad de embarazarse por sexta vez y volver a ser madre con su nueva pareja, el futbolista Jesús Barco.

Según revela Melissa, su deseo por ser madre una vez más despertó luego de ver a un primera nieta, Xiana, quien es la primera hija de Samahara Lobatón. “ Sí, me gustaría tener otro hijo, mi nieta Xiana ha despertado ese deseo en mí, no lo descarto, ya el tiempo lo dirá ”, señaló a Trome.

Hace unos días, Melissa Klug viajó a los Estados Unidos para visitar a su hija Samahara Lobatón y Xiana, su primera nieta. La ‘Blanca de Chucuito’ compartió los momentos que vivió con su familia en tierras “gringas” en sus historias de Instagram.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que Melissa Klug dice públicamente que le gustaría tener un nuevo bebé, pues considera que su sólida relación con el pelotero Jesús Barco le da la seguridad necesaria para intentarlo una vez más.

La ex pareja de Jeffersón Farfán explicó que no sabe que es lo que pueda pasar más adelante, pero no cierra ninguna posibilidad, por lo que solo nos queda esperar si es que en algún momento Melissa Klug anuncia un nuevo embarazo.

Melissa Klug y sus hijos

