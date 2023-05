¡FUEGO! Florcita Polo estuvo HOY en el set de ‘América Hoy’ para defender a su madre, Susy Díaz, luego de que su ex esposo Néstor Villanueva la denunciara por el presunto delito de difamación y exigiera medio millón de soles como indemnización.

La hija de Susy Díaz señaló que la denuncia afectó mucho a su madre y se siente preocupada de la salud de la misma. En ese sentido, Florcita lanzó una fuerte advertencia contra su ex esposo y lo responsabiliza si algo le pasa.

Florcita advierte a Néstor.

Los ex esposos están enfrascados nuevamente en un problema legal y está vez Néstor involucró a Susy Díaz al demandarla por el presunto delito de difamación, pues al parecer la madre de Florcita habría indicado que sus nietos regresaron a su hogar con moretones en la espalda tras visitar la casa de su padre.

El cantante no soportó más ataques y denunció a su ex suegra por la suma de medio millón de soles. Sin embargo, Florcita Polo no estaría nada contenta con la denuncia contra su madre y le pidió EN VIVO frente a las cámaras de ‘América Hoy’ que todos sus ataques los dirigiera hacía ella. Además, advirtió que si le “llegara a pasar algo a Susy todo sería culpa de Néstor”.

La ex bailarina también tildó de malagradecido a Néstor, pues según Florcita, su madre Susy Díaz habría pagado el departamento en el que vivían cuándo eran esposos y cubrir otro tipo de gastos.

América Hoy: Declaraciones de Flor a Néstor 3

