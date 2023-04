qRebeca Escribens no fue ajena a la polémica que se ha creado a raíz de la pelea pública y ahora legal entre Florcita Polo y Néstor Villanueva, quienes se han denunciado en televisión nacional luego de ponerle punto final a su matrimonio de 12 años.

En ese sentido, la conductora de “América Espectáculos” creyó pertinente que Susy Díaz y el papá del cumbiambero intervengan para poner “paños fríos” a la tensa situación.

“Yo creo que, Susy Díaz y el papá de Néstor, como personas adultas, podrían intervenir para poner paños fríos, para aconsejar a sus hijos, para sugerirles que bajen la guardia por el bien de sus nietos . Ahí los adultos, y bendito sea el señor que tienen a sus papás, que han vivido más, que han tenido más experiencia, para que dejen el ego de lado y puedan conversar y tratar de llevar la fiesta en paz”, comenzó diciendo la actriz.

Asimismo, la popular ‘Doña Rebe’ también aprovechó para enviarle un mensaje reflexivo a Florcita para que priorice la salud mental y emocional de sus dos pequeños hijos.

“Priorizar la salud emocional de los niños, ellos irán al colegio y los niños empiezan con el ‘run run’, así no se puede vivir y Flor, tú has pasado varias crisis personales, dentro de tu trayectoria en la televisión has pasado por varios momentos duros, entonces tenemos que aprender de los errores. Como mujer te brindo este consejo porque yo también he cometido errores, y siempre es mejor priorizar la paz, la paz mental no tiene precio”, finalizó diciendo.

