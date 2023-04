Néstor Villanueva estuvo como invitado especial en el programa “América Hoy”, donde no dudó en referirse a las últimas declaraciones que dio Florcita Polo, quien dejó entrever que el cumbiambero la habría maltratado psicológicamente durante su matrimonio y que habría estado con ella por “interés”.

“¿Estuviste con Flor por interés económico?”, consultó la reportera del magazine matutino al cantante, quien aseguró que se comprometió con la hija de Susy Díaz por bienes separados.

“Yo me casé por bienes separados, tengo el documento. ¿Dónde está el interés? Ojo, la mamá de mis hijos me conoció trabajando en un orquesta” , comenzó diciendo Néstor.

Asimismo, Villanueva no desaprovechó la oportunidad para pedirle a su exsuegra, Susy Díaz, que no divulgue públicamente el apoyo que puede brindarle a sus nietos, pues es un acto que debe nacer del corazón y no para sacar en caras.

“ Si hoy le regala cosas a sus nietos, mañana no le va a decir: ‘te acuerdas que yo te compré'. Si ayudas a alguien, tápate la boca. Porque si ayudas para sacar en cara, eso no es ayuda” , sentenció.

