Fuertes declaraciones. Florcita Polo estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre un comentario que lanzó en una publicación que realizó Néstor Villanueva en sus redes sociales, dejando entrever que no viene cumpliendo económicamente con sus hijos.

“Me sorprendió porque no estaba cumpliendo con mis pequeños como debía ser, porque no son uno, son dos. Está en manos de mis abogados, hay cosas que no puedo hablar aunque estaría gustosa de decir”, comenzó diciendo la empresaria.

En ese sentido, la hija de Susy Díaz señaló que el cumbiambero dejó de cumplir con sus hijos por dos semanas y tuvo que verse obligada a “llamarle la atención” para que pueda pasarle el dinero que corresponde.

“Al señor le va bien y está bien, le deseo lo mejor, pero también hay que acordarse que hay que cumplir con su labor de padre. El señor dejó de cumplir dos semanas, tuve que llamarle la atención para que pueda cumplir. Mis hijos no comen del aire”, agregó bastante molesta.

Por otra parte, Florcita confesó que con lo que le pasa Néstor semanalmente, no le alcanza para poder mantener completamente las necesidades de sus dos hijos. “ Si me alcanzaría, no me sacaría la mugre todos los días para darles una buena vida a mis hijos... Ya es demasiado, no quiero tocar más el tema”, finalizó diciendo.

