Templadaza. Natalia Salas decidió sorprender a su pareja Sergio Coloma con un romántico detalle por su aniversario número seis. Y es que hay que rescatar que la parejita se ha vuelto una de las más sólidas de la farándula, luego que a la actriz le diagnosticaran cáncer de mama.

“Feliz Aniversario amor mío. Yo estaba en proceso de autoconocimiento y sanación cuando nos conocimos. Y o sabía que quería y que no en la vida, y tú... Tú superaste todos mis anhelos y expectativas. Me ayudaste a terminar de pegar mis partes rotas, me enseñaste que el amor bonito que yo soñaba sí existía”, comenzó escribiendo en su cuenta oficial de Instagram.

Por otra parte, la reconocida actriz peruana resaltó que su pareja fue un apoyo incondicional en su complicada guerra contra el cáncer. Asimismo, comentó que la ayuda día a día a cumplir sus sueños y metas.

“Me regalaste esta hermosa familia, me acompañas de la mano en cada uno de mis sueños y me sueltas otro tanto para que siga buscándolos. No sé que hubiese sido de mi en todo el proceso contra el cáncer, sin ti. Gracias a Dios, nunca voy a saberlo”, agregó.

“Te amo más allá de lo cotidiano y romántico, te amo con locura y ecuanimidad, te amo con disfuerzo y con madurez… Te amo con todo mi corazón, ese que se mantiene sano gracias a ti. Feliz 6 años amor de mi vida”, finalizó diciendo.

