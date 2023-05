El ex congresista Richard Acuña siempre se ha mostrado muy unido a su familia, especialmente a sus padres y en este momento especial aprovechó para saluda a su mamá y hermana por el Día de la Madre. El heredero de César Acuña compartió en sus redes sociales emotivos mensajes de agradecimiento por todo el apoyo que recibe de su progenitora. Sin embargo, un detalle llamó la atención pues no mencionó a Brunella Horna, quien desde hace algunas semanas se sospecha que estaría embarazada.

Acuña y ‘Baby Brune’ se han dejado ver juntos en diferentes eventos y algunos usuarios en redes sociales señalan que supuestamente ya se notaría una pancita de embarazo. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos presuntos padres ha dado una declaración aunque en diferentes oportunidades, personajes de la farándula han dejado entrever que supuestamente Brunella Horna estaría embarazada. En ese sentido, el público señaló que es raro que Richard Acuña “se olvidara de saludar” a su esposa.

El mensaje de Richard Acuña por el Día de la Madre

Con un conmovedor mensaje y tiernas fotos familiares, Richard Acuña saludó a su madre y hermana por el Día de la Madre. “ En este día especial, quiero dedicarles unas palabras llenas de amor y gratitud a mi madre y hermana ”, se lee en el inicio del mensaje.

Richard Acuña le dedicó hermosas palabras a su madre a la que agradece todo lo que ha hecho por él. “Mamá, tú has sido mi guía y mi consejera desde que nací. Tu fortaleza y sacrificio son admirables, y no tengo palabras suficientes para agradecerte todo lo que has hecho por mí”, felicitó el político.

Luego el esposo de Brunella Hora, se refirió a su hermana. “ Hermana, tú eres un ejemplo de madre. Tu fuerza, valentía y alegría son contagiosas, y no puedo imaginar mi vida sin ti ”, agregó Richard Acuña. El ex congresista después mandó un saludo a todas las madres del Perú. “ A través de mamá Rosa y mi hermana Kelly saludo a todas las madres del Perú, gracias por ser únicas ”. finalizó.

Richard Acuña saluda a su madre y hermana por el Día de la Madre

Sin embargo, eso no sería todo, pues pese a que Richard Acuña limitó los comentarios en sus publicaciones de Instagram un usuario hizo un curioso comentario en el que se refiere a Brunella Horna. “Feliz dia prontito sera para @brunellahornastore ❤️❤️”, escribió el misterioso sujeto.

Usuario saluda a Brunella Horna





