La pelea entre Jefferson Farfán y Melissa Klug se volvió a desatar y esta vez con indirectas que van y vienen entre las redes sociales de ambos personajes y esto no le gustó nada al tío del pelotero, quien no pudo evitar pronunciarse sobre el tema.

El popular ´Cuto´ desaprobó tajantemente la actitud que están tomando los padres de sus sobrinos y hasta los tildó de inmaduros: “No lo veo bien, eso está mal porque yo me he manejado siempre siendo frontal y sentándote, no olvidándote que son padres y que eso no te lleva a nada bueno. Para mí eso es muy bajo, chiquilladas, infantil y no es bueno”.

Basado en sus años de experiencia de vida, el Cuto decidió darle un consejo a su sobrino y a Melissa Klug: “Esperamos que ya no pase porque eso es repetitivo y esperemos que se puedan juntar. Me encantaría que en algún momento de su vida se puedan juntar los dos, yo sé que una vez que se junten los dos las cosas van a ser diferentes, pero si no lo hacen esto va a seguir”.

