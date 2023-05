Mamá leona. Melissa Klug se ha visto envuelta en una gran polémica con el padre de sus últimos dos hijos, Jefferson Farfán, luego que lo acusara de no pasar tiempo de calidad con sus niños, pese a que ahora ya se retiró del fútbol profesional y vive en nuestro país.

Al respecto, la chalaca aseguró que siempre sacará las garras por sus cinco hijos y hará todo lo que esté en sus manos para ser felices. “Yo soy una mamá leona. Saco las garras y siempre lucho por ver felices a mis hijos” , manifestó.

Asimismo, la popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que para ella lo más importante es que los sueños de sus cinco hijos se cumplan.

Por otra parte, Melissa, previo al Día de la Madre, también recordó cuáles son las frases que más le suele decir hijos: “Vayan a dormir que mañana tienen colegio”, “¿Dónde están que son las nueve de la noche? y son las 7 p.m.” y “Ya mi amor, te amo... Siempre les digo que los amo, así sea en cada llamada”, expresó para Trome.

Farfán y el ultimátum a Melissa Klug

Jefferson Farfán volvió a explotar contra su expareja Melissa Klug en su cuenta de Instagram, donde habría lanzado un tremendo ultimátum a la madre de sus dos hijos: Adriano y Jeremy Farfán.

Aunque no se dirigió directamente a ella, el “10 de la calle” sorprendió a todos al compartir una poderosa frase sobre el trabajo y la vida fácil. “Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atte: el trabajo”, disparó Jefferson Farfán en sus historias.

TE PUEDE INTERESAR