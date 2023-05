¡Uy! Melissa Klug fue abordada por las cámaras de la prensa que le consultaron sobre las indirectas de su ex pareja Jefferson Farfán contra ella. Sin embargo, la “Blanca de Chucuito” explicó que ninguna no se sintió aludida por ninguno de los mensajes de la “Foquita” e indicó que ella si trabaja.

Melissa Klug se refirió a la celebración por el cumpleaños de su hijo y señaló que disfrutaron en familia, además contó que su “engreído” cenó con su padre como parte de su celebración. Además, contó que defendería a sus hijos si vivieran alguna situación similar a la de “Cuto” Guadalupe.

La ex pareja de la ‘Foquita’ también se animó a comentar sobre los juicios que tiene contra el ex futbolista por sus dos hijos. Melissa dijo estar cansada de esperar el resultado de los juicios y mencionó que no deberían tardar tanto pues se trata del bienestar de dos menores.

“ De verdad que estoy cansada, yo de verdad que pido a Poder Judicial, ya son muchísimos años que voy con estos procesos, no sé por qué los están alargando tanto se trata de dos menos, ya veremos ojalá que todo sea favorable ”, indicó Melissa Klug.

Luego los periodistas le preguntaron directamente sobre el curioso mensajes en el que supuestamente manda a trabajar a Melissa Klug. La “Blanca de Chucuito” mandó una fuerte respuesta para dejar claro el tema. “ Yo trabajo, yo trabajo con diferentes marcas, gracias a Dios soy invitada siempre a los canales y me va super bien ”, finalizó.

