Su apoyo total. Melissa Klug no fue ajena al ampay que ha remecido toda la farándula local, donde se ve a la esposa de Cuto Guadalupe, Charlene Castro, saliendo de un hotel con otro hombre. Y es que la chalaca aseguró que el exfutbolista es parte de su familia y le expresó todo su cariño.

“Muy aparte de tener un vínculo de amistad de hace muchísimos años, yo tengo un vínculo familiar. Por el respeto que tengo a su familia, hijos, a él, no voy a opinar, porque se lo voy a decir en privado . No he tenido la oportunidad de hablar con él, todo ha sido muy rápido”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ también aprovechó la oportunidad para elogiar al tío de Jefferson Farfán, señalando que es un caballero por haber perdonado y no juzgar la infidelidad de su esposa.

“Es un hombre caballero, merece mis respetos. Lo conozco, sé los valores que tiene. Yo creo que ha sido el momento (por culpar a Magaly) , no soy quién para decirle lo que tiene que hacer. Cada quien es consecuente de sus acciones” , agregó para Trome.

Farfán opina sobre ampay de la esposa de su tío Cuto

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista Jefferson Farfán se dispuso a responder varias interrogantes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle sobre la traición que habría sufrido su tío a manos de la madre de su último hijo.

“¿Qué opinas de lo que le pasó a tu tío Cuto? ”, fue la consulta de un seguidor, a lo que el popular ‘Foquita’ no quiso entrar mucho en detalles, pero sí dejó un claro mensaje sobre la crianza que le habría dado su madre, Doña Charo Guadalupe, hermana de Cuto. “No opino nada. Tengo valores. Mi madre me enseñó que sangre es sangre”, respondió la expareja de Melissa Klug.

