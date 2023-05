Karla Tarazona es una de las figuras más importantes de la farándula peruana, pues en distintas ocasiones se le ha visto envuelta en escándalos, ya sea con sus parejas o en dimes y diretes con otros personajes públicos. Aquí te contaremos algunos de los problemas que ha atravesado a lo largo de su vida.

Leonard León

Karla Tarazona se casó con Leonard León en el año 2009. Al poco tiempo de su vida, tuvieron a su primer hijo, Stephano. Todo parecía ir viento en popa debido a que en el 2011, anunció que estaba en la espera de su segundo retoño. Sin embargo, a los cinco meses que estaba embarazada, la conductora de televisión anunció su separación definitiva con el cantante.

Después de algunos años, Karla contó que el padre de sus dos hijos la maltrataba cuando ella se encontraba gestando y este le habría propinado otras golpizas durante su relación.

Al poco tiempo, el cantante la denunció porque no le dejaba ver a sus hijos. Sin embargo, la modelo indicó que Leonard León le debía más de 45 mil soles por manutención.

Hace tan solo unas semanas, la actriz peruana le envió un mensaje por medio del programa de Magaly Medina indicando que no negociará los derechos de sus hijos, por lo que seguirá actuando de forma legal en contra de su exesposo.

Christian Dominguez

En el año 2015, Karla Tarazona contrajo matrimonio con Christian Domínguez y tuvieron un hijo. La conductora de televisión solía compartir fotografías en los que se les veía muy bien juntos.

Sin embargo, una supuesta infidelidad del cantante terminó destruyendo la relación que por años se había formado. Al parecer, el popular actor habría estado en una relación con Isabel Acevedo mientras seguía con exesposa.

Rafael Fernández

La última relación pública que tuvo Karla Tarazona fue con Rafael Fernández, con quien también se casó. Sin embargo, se separaron y en marzo del 2023, anunció su divorcio oficial.

En su momento, el empresario brindó detalles sobre su relación con la modelo y contó que diversas marcas no querían contar con su presencia: “A mí me llaman de una empresa para que sea la imagen, pero me dijeron que no esté tu esposa, porque no sabemos qué puede decir mañana, ella es muy impredecible”, sentenció.

Así como estos, Karla ha tenido altercados con Giuliana Rengifo, Gisela Valcárcel, Janet Barboza y Adriana Quevedo.