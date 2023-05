Aunque Dayanita no ha querido confirmar su romance con el cómico de nombre ‘Topito’, él se ha convertido en su incondicional. Y es que la actriz transgénero lo lleva de arriba para abajo y hasta le habría conseguido trabajo con su nueva madrina, ‘La Chola Chabuca’.

“Así como es Topito se le he mentido en el fondo del corazón a Dayanita y ella le da todo, desde canjes y hasta chamba” , mencionan en el informe de ‘Magaly TV La Firme’, este 11 de mayo.

Según comentó Magaly Medina, Dayana habría pedido que también le den ‘chamba’ a quien sería su pareja sentimental y también manager.

“Ahora que ella se ha ido al programa de la Chola Chabuca, supongo que ella habrá intermediado para que contraten a Topito. Y Topito ahora es parte de elenco”, comentó la periodista de espectáculos.

Para Magaly, Dayanita habría puesto sus exigencias para aparecer en ‘el Reventonazo de la Chola’:

“Hay alguien que siempre vemos, ahora que esta con la ‘Chola Chabuca’, parece que como parte de su contrato ella hace que la persona que está a su lado entre como bonus track”.

Quién es ‘Topito’, el presunto novio de Dayanita

En octubre del 2022, el programa de Magaly Medina mostró unas imágenes de Dayanita, muy cariñosa con el cómico ambulante Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’. Aunque ellos negaron el romance, la relación entre ambos habría quedado más que clara tras su participación en un sketch de ‘JB en ATV’, del sábado 4 de febrero de 2023.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico (...) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar ”, comentó Dayanita, en aquella vez.

TE PUEDE INTERESAR