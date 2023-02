La popular ‘Dayanita’ , actriz transgénero del programa cómico ‘JB en ATV’ causó revuelo en el sketch ‘5 cosas que no me gustan de ti’, donde enfrentó a su pareja Carlos Junior, conocido en el mundo artístico como ‘Topito’.

Ellos se dijeron sus verdades en la popular secuencia de Jorge Benavides y comenzaron a revelar lo que no les gusta de la otra persona.

“Lo que no me gusta de ti es que siempre te gusta malograrme mi diversión, no me dejas salir a ningún lado y eres un tóxico”, gritó, inicialmente, Dayanita.

Como se recuerda, en el octubre del 2022, el programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló la identidad del joven, aunque ella - en su momento - lo negó. Sin emgbargo, la relación entre ambos habría quedado más que clara tras su participación en el programa del último sábado 4 de febrero de 2023.

“Lo que no me gusta de ti es que cada que vez que vamos a una discoteca y una chica me quiere sacar a bailar, te largas y no entras más”, respondió ‘Topito’ a Dayanita.

La actriz cómica se ‘picó' y reveló que ella le hace lujosos regalos y él , prácticamente, le maneja su dinero.

“Lo que no me gusta de ti es que no agradeces que te he comprado, las zapatillas, el celular (...) cuando yo te quiero dejar, te pones a llorar (...) ¡E s el momento de que suelte todo lo que tengo!.. . Lo que no me gusta de ti es que no me dejas comprarme nada y tú manejas todo el dinero”, contó.

Finalmente, Dayanita lo fulminó: “Por la noches quieres dar besitos abajo”

Quién es el novio de Dayanita

En octubre del 2022, el programa de Magaly Medina reveló que el novio de Dayanita es el cómico ambulante Carlos Junior, más conocido como ‘Topito’.

‘Topito’ es un joven cómico piurano de 25 años, padre de dos niños y hace algunos años llegó a Lima para trabajar en la ‘alameda Chabuca Granda.