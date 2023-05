¡FUERTES DECLARACIONES! Dayanita sigue en el ojo de la tormenta tras salir a “JB en ATV” por constantes conductas de indisciplina y en la última edición del “Reventonazo de la Chola”, la actriz cómica reveló los duros momentos que ha vivido desde entonces e incluso hizo una fuerte declaración al revelar que el público la ataca constantemente en redes.

Dayanita confirmó las declaraciones de Jorge Benavides y volvió a reafirmar que fue retirada del show por actos de indisciplina. Sin embargo, desde su salida de “JB en ATV” no la ha pasado nada bien, pues el público la ha tildado de malagradecida y soberbia, además algunas personas le desearon la muerte.

La popular ‘Chola Chabuca’ le preguntó a Dayanita sobre las críticas que ha recibido por parte del público por presentarse en todos los programas a llorar cada vez que habla sobre los supuestos maltratos que recibía en “JB en ATV”.

“Como se lo dije a todo el mundo, yo no lloro por dar pena, ni lástima a nadie, sino que yo soy una persona muy sentimental a pesar de tantas cosas que me han dicho durante toda esta semana”, replicó Dayanita.

Le desean la muerte a Dayanita

Luego la artista cómica hizo una fuerte declaración al revelar que el público le habría deseado hasta la muerte a través de mensajes de odio en sus redes sociales.

“A pesar de tantas cosas que me han dicho durante toda esta semana, me han insultado, créeme que yo tuve que desactivar mis notificaciones de Instagram y de mis redes, no los comentarios, sino las notificaciones que me llegan a los celulares de insultos, deseándome hasta la muerte, porque yo supuestamente soy una persona mala, soy una persona malagradecida”, narró entre lagrimas.





TE PUEDE INTERESAR