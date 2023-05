¿QUÉ FUE? Gino Assereto habló de su polémica foto desnudo en la última edición del programa ‘Mande Quien Mande’, el ex chico reality fue sorprendido por los conductores y la producción al revelar la “picante” foto que le trajo tantos problemas, sin embargo, nadie esperaba el comentario de Erick Elera que provocó las risas de todos.

Gino Assereto fue acorralado por los conductores de “Mande Quien Mande”, aunque en un inicio se negó a comentar la su polémica foto desnudo sobre la azotea de un edificio al final reveló algunos detalles.

Gino Assereto habla sobre foto desnudo

“No, yo no voy a hablar de eso, eso ya... Sí, pero... Esa foto me trajo muchos problemas, por eso prefiero no hablar, la hice en mi edificio “, contó el hermano de Jota Benz.

El modelo aseguró que tuvo que pagar una fuerte multa por las quejas de sus vecinos al pesar completamente desnudo en el edificio en el que vive. “ No se podía, los vecinos dijeron que era una falta de respeto, yo lo entendí, lo acepté, pagué mi multa “, agregó.

Erick Elera “tira maicito” a Gino Assereto

El popular Erick Elera, quien da vida a Joel González en el popular serie “Al Fondo Hay Sitio” estuvo de panelista en el programa y fiel a su estilo bromeo sobre la fotografía de Gino Assereto con un divertido comentario que provocó la risa de todos.

“ A mí me llama la atención el arcoíris ” , dijo el actor lo que causó gracia hasta el propio Gino Assereto. Luego la ‘Carlota’ agregó. “Te hubieses puesto un hilo, un hilo de coser”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR