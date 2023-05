El reconocido actor mexicano, Humberto Zurita estuvo en el set de ‘Mande Quien Mande’ y fue jurado en el reto de actuación de Facundo González y la actriz Leslie Stewart. Sin embargo, nadie esperaba la inesperada reacción del interprete al ver las habilidades actorales del chico reality.

Humberto Zurita quedó indignado con la actuación de Facundo González, quien intentaba recrear una escena de la antigua novela que el mexicano protagonizó. La divertida reacción del interprete sacó carcajadas a los conductores del programa, María Pía Copello y Carlos Vílchez.

Humberto Zurita destruye actuación de Facundo González

Facundo González llegó acompañado de la actriz nacional Leslie Sweart al set de “Mande Quien Mande” para someterse al ojo crítico del actor mexicano. El chico reality interpretó y la actriz interpretaron una breve escena de la novela “Pura sangre”, Facundo hizo el papel de Humberto Zurita, pero tras solo unos segundo de actuación el artista internacional decidió parar todo.

“ Corte, corte, corten eso por favor ”, interrumpió Humberto Zurita, a lo que Facundo González pidió que le dijera por qué corta la escena y que le diga que hizo mal. Sin embargo, el actor mexicano tuvo una dura respuesta con el chico reality.

“ No, no te puedo decir nada, no vas a entender nada. Regrésenmelo a la escuela ”, replicó el actor, lo que provocó la risa de los conductores e invitados al programa.

¿Qué hace Humberto Zurita en Perú?

El galán de las producciones mexicanas, Humberto Zurita llegó a nuestro país para ser parte de la obra “Papito querido”, por lo que ha estado visitando diferentes canales de televisión para promocionar dicha presentación. En ese sentido, los show de espectáculos no han dudado en elogiar la carrera del actor tras un gran número de producciones exitosas

TE PUEDE INTERESAR