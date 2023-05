Un incómodo momento se vivió en la última edición de “Mande quien mande” entre Mario Hart y el reconocido actor mexicano Humberto Zurita, quien llegó a nuestro país para presentar la obra teatral “Papito Querido”. Durante una de las secuencias, el mexicano protestó muy indignado al enterarse que Mario Hart lo iba a imitar en un reto de actuación.

¿Qué pasó? El exesposo de Christian Bach no se sintió nada halagado luego de enterarse que el piloto de carrera sería el encargado de darle vida a su icónico papel en la famosa novela “De pura sangre”.

“¿Cómo me va a hacer él? Perdónenme, pero hay niveles, ¡hay niveles!”, cuestionó Humberto Zurita lo que provocó las risas de María Pía y “La Carlota”. “¿Qué pasa? Humberto, no me has visto actuar todavía”, respondió Mario Hart.

“Es lo que había. No había más presupuesto”, se excusó Pía Copello entre risas.