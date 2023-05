La experta en moda Nicole Akari tuvo una dura crítica sobre la modelo Alexandra Balarezo, quien fue una de las finalistas del certamen de belleza “Miss Perú” 2023, evento que se realizó la noche del 18 de mayo de 2023 y que tuvo como ganadora a Camila Escribens.

Akari estuvo en el set de “Amor y Fuego”, este viernes 19, para opinar sobre las participantes del evento de belleza liderado por Jessica Newton.

¿Qué dijo Nicole Akari sobre Alexandra Balarezo?

La fashion stylist consideró que la expareja de Hugo García tuvo un mal desempeño durante en el concurso y criticó su pase al Top 5 del Miss Perú 2023.

“Cuando la vi pasar en el quinto lugar, yo me quedé en shock porque dejar atrás a las chicas que vienen de provincia con el apoyo de sus familias... Esa chica no tenía pasarela, era atroz en la pasarela, desastrosa y es lo peor que he visto en pasarela. Tenía una descoordinación, no tenía ángel, no tenía encanto, no tenía plomo y no tenía nada” , criticó Akari en un inicio.

“El vestido que le dieron es maldad porque ese tipo de corte la terminó por matar, ella es una chica que no tiene busto. No se sabía ni siquiera los pasos, no entiendo que fue lo que pasó acá para que esta chica pudiese pasar al Top 5... Mal peinada, mal maquillada, atroz″, agregó.

