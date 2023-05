La exreina de belleza Marina Mora opinó sobre la final del Miss Perú 2023, evento que se realizó la noche de este 18 de mayo de 2023 y que nombró a la modelo Camila Escribens como la flamante sucesora de Alessia Rovegno y como la nueva encargada de representar a nuestro país en el próximo Miss Universo.

Ante ello, la exMiss Mundo 2001 dio sus impresiones sobre la última gala del certamen de belleza de Jessica Newton, que según muchos críticos, no cumplió con las expectativas por la rapidez y simpleza del evento.

¿Qué dijo Marina Mora sobre el Miss Perú 2023?

“Me gustó el escenario, bueno es América Televisión, eso es algo positivo para la imagen del concurso porque es un canal que lo ve todo el Perú (...) El escenario me gustó, la iluminación, las tomas de los camarógrafos de América que son expertos, eso me pareció bien, pero como contenido de programa me pareció como que corriendo todo”, señaló para Infobae.

“No puedo decirte que lo sentí glamuroso, pausado, con contenido, o sea, las chicas de verdad no sabían bailar, la mayoría no caminaba, ahí como que les ha faltado preparación y les ha faltado tiempo también en cuanto al contenido del programa”, criticó.

Además se animó a referirse al triunfo de Camila Escribens en el evento de belleza. “Me parece una chica guapa, tiene lindo cuerpo, no la conozco personalmente, no me parece que es tan alta, no me parece que tuvo mal desenvolvimiento en cuanto a pasarela, fue una de las que caminaba bien. Su vestido, su arreglo, me pareció bien. Es una mujer mestiza, muy guapa, muy sexy”, resaltó.

“Su respuesta para mí no fue muy buena, creo que ella como reina peruana debería tener un mejor manejo del español. Su inglés debe ser muy buen, pero en el concurso del Perú no se le entendió bien”, agregó.