Este 2 de mayo de 2023, la exmodelo Marina Mora sorprendió al anunciar que espera su primer bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Alejandro Vásquez. La exreina de belleza se convertirá en madre por primera vez a la edad de 43 años gracias a la fecundación in vitro.

A través de una entrevista con la revista Cosas, la exMiss Perú contó detalles de esta nueva etapa en su vida y explicó cómo fue su proceso para embarazarse. Ella congeló sus óvulos en el año 2019.

“Ser mamá siempre ha sido uno de mis objetivos, porque es tener un ser al que tú le vas a dar amor, tiempo y cuidado. Por 19 años mis hijos fueron la escuela y mis empresas; siempre postergué el hecho de ser mamá hasta encontrar a la persona indicada. Yo siempre pensé que iba a formar mi familia completa –mamá, papá e hijos– con la persona que se casara conmigo por civil y católico, porque soy así, medio tradicional”, dijo para mencionado medio de comunicación.

Para cumplir su sueño de convertirse en madre, Marina tuvo que someterse a varios tratamientos que duraron varios meses.

“Estamos felices porque al fin lo hemos logrado. Y hay muchas mujeres que, como yo, pasan por esto, y las entiendo totalmente, porque antes no entendía tanto; sí, me sensibilizaba, pero ahora, al haber vivido esta experiencia, me doy cuenta de que realmente es una etapa dura el querer y no poder; en cierto momento es muy difícil”, añadió.