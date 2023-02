La modelo Alexandra Balarezo confirmó este 21 de febrero su participación en el concurso de belleza ‘Miss Perú 2023. Desde su cuenta de Instagram, la organización dirigida por Jessica Newton reveló que la joven de 26 años formará parte del grupo de modelos que aspirará a ser la sucesora de Alessia Rovegno.

“@kativa_peru presenta a @alexandrabalarezo ella es la decimotercera retadora para este Miss Perú 2023 ¿Y tú ya tienes tu favorita?”, fue el mensaje que compartió la plataforma del ‘Miss Perú'.

MIRA: Alexandra Balarezo, ex de Hugo García, sería la próxima candidata al Miss Perú 2023 | VIDEO

¿Quién es Alexandra Balarezo?

La modelo e influencer de 26 años saltó a la fama luego de ser vinculada sentimentalmente con el chico reality Hugo García. Balarezo estudio Hotelería y Administración en la UPC. Sin embargo, ahora se desempeña como modelo, siendo imagen de varias marcas de belleza y moda.

“Nací en Canadá, pero mi papá es peruano y mi mamá es francesa. Llegué a Perú a los 16 años, ya voy 10 años acá. Me enamoré totalmente de este país. Estudié Hotelería y Administración en la UPC, me gradué primera en mi promoción. Actualmente, me dedico 100% al modelaje” , dijo Alexandra en su primera entrevista.

“Que la organización haya visto algo en mí es un orgullo y, además, es un honor representar a las mujeres del país. Creo que tengo muchos mensajes y experiencias de vida que puedo compartir para ayudar”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR