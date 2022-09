Alexandra Balarezo, modelo peruana de 26 años, reveló las humillaciones que vivió durante su romance con el ecuatoriano Hernán Del Pozo, a quien conoció en la segunda temporada de “El Poder del Amor”.

Balarezo, entre lágrimas, confesó que fue víctima de maltratos psicológicos por parte del extranjero. Como se recuerda, la joven se hizo conocida por su breve relación sentimental con Hugo García, actual pareja de la Miss Perú 2022 Alessia Rovegno.

“Si estaba confundida, pero seguía pensando que esto iba a cambiar. Él tiene su lado super bueno, que me da todo, pero de un momento a otro se molesta y comienzan los insultos (...) Yo estaba enamorada y seguía con la esperanza de que todo esto cambie y él mejore”, contó la joven en entrevista con ‘Amor y fuego’.

Ante la insistencia de Rodrigo González ‘Peluchín’, la joven se quebró y contó cada uno de los insultos que recibía de Hernán del Pozo.

“Me dijo que no le gustaba mi trabajo, que solo enseño el poto, que él no quiere que haga esas cosas, que le daba asco. Me dijo que le parecía que mi trabajo era de cholos, de una chola de mier** ”, dijo ante la indignación de Gigi Mitre.

Alexandra contó que todo ocurrió cuando ella estaba en una sesión de fotos: “ Me decía que era una cochina, que me apestaba el aliento, que era sucia, le corté la llamada y luego me preguntó ‘que tal tus fotos’”.

Finalmente, dijo que no volverá con el ecuatoriano: “No tengo ganas de volver a Ecuador, quiero enfocarme en mi, en mitabajo, recuperarse emocionalmente y seguir con mi vida”.

