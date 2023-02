La cantante Susan Prieto confirmó que fue Alessia Rovegno la ‘miss’ que la trató mal durante un evento de una marca de labiales en noviembre del 2022. La artista se comunicó vía telefónica con ‘Amor y Fuego’, donde contó su mala experiencia.

Aunque ella no quiso decir el nombre de la actual Miss Perú, terminó imitando a la novia de Hugo García, este 20 de febrero, ante las risas de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Susan Prieto contó que no se sintió menospreciada por la modelo y lo considera anecdótico. “Ivana (Yturbe) no es, a ella la conocí y me cayó bien. Muchos comentaron que era Ivana porque dicen que ella dice ‘reina’, pero creo que mi imitación no fue precisa en el video. Creo que debí imitarla más como ‘Reina, escúchame, crees que puedas un ratito salirte’” , dijo imitando a Alessia en su forma de hablar.

Gigi y Rodrigo rápidamente captaron que se se trató de la hija de Bárbara Cayo, lo cual no fue desmentido por Prieto.

“Yo pensé que Alessia era más cercana, no que tenía ese tipo de actitudes, por eso no imaginé que había sido ella” , comentó el popular ‘Peluchín’.

