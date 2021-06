Susan Prieto utilizó sus redes sociales para realizar un reflexivo mensaje sobre su radical pérdida de peso tras someterse a la manga gástrica hace algunos meses. Y es que la cantante se refirió a los estereotipos a los que está acostumbrando la sociedad hoy en día.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista peruana publicó varias fotografías cuando pesaba más de 110 kilos, junto a otro grupo de instantáneas de cómo luce físicamente ahora.

“Esta soy yo y esta sigo siendo YO. En una sociedad en donde si estoy gorda se me juzga por estar gorda, si bajo de peso me juzgan porque lo hago, nunca nada logra, ni logrará satisfacer a las personas, y de eso se trata, de que no nos importe el que dirán. Solo cómo TÚ te sientas es lo que vale”, escribió como descripción de la galería.

Recordemos que hace algún tiempo, Susan Prieto decidió someterse a la operación de la manga gástrica por temas estrictos de salud. “Esta soy yo antes y ahora, amándome siempre igual. Solo que ahora entiendo que los límites no están bien y que yo los crucé. Soy yo después de dietas, ejercicios, nutricionista y un procedimiento que cambió mi vida”, dijo en aquel entonces.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO