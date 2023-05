Pese a su discurso de perdón y superación a Robotina, el popular hombre de hojalata no pudo evitar pronunciarse sobre el tiktoker Miguelito, quien es actualmente el enamorado de Karelys Molina, quien según Robotín, podría repetir la historia.

Fue Magaly Medina, quien al tener en su set a Robotín, no perdió la oportunidad para que el comediante aclare el dardo que lanzó semanas antes: “No lo conozco mucho al muchacho, pero por ahí me ha contado un pajarito plateado que también es Robotín 2, por ahí me han contado”.

Según Robotín, tendría pruebas de los rumores de tentación por ser infiel que tendría el nuevo amor de Robotina: “Lo bueno es que lo que me han contado es con pruebas”, ante esta confesión, Magaly intentó entender si las mujeres que acusaron al tiktoker, salieron con él antes o durante su relación con Karelys Molina.

Finalmente, Robotín terminó su entrevista con un mensaje a Robotina: “Yo le agradezco a Karelys por cruzarse en mi camino porque juntos en esta relación hemos aprendido lo que no debemos hacer en una próxima relación de verdad”.

TE PUEDE INTERESAR