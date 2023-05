La resaca de una ruptura amorosa parece estar llegándole recién a Karelys Molina, más conocida como Robotina, quien no solo tiene un nuevo amor, además un nuevo nombre artístico, pero lo segundo no habría sido por iniciativa propia porque su expareja, patentó su alias artístico.

Todo se reveló cuando Magaly le preguntó cómo si podían encontrarla en redes sociales como Robotina, a lo que Karelys Molina corrigió de inmediato: “No no no, ya Robotina quedó en el pasado, él mismo me dijo, deja de llamarte Robotina”, afirmó la venezolana mientras echaba a su expareja.

Karelys añadió que inicialmente ella no se bautizó como Robotina, pero por su cercanía con Robotín, el público la bautizó así: “La gente me puso Robotina y o decidió llamarme así, ahora soy Karelys o Robotika, he cambiado la K de Karelys”.

Para evitar problemas con Alan Castillo, más conocido como Robotín, quien además tendría los derechos del nombre de Robotina, Karelys decidió hacer una aclaración EN VIVO: “Yo cumplo con decir que ya no tengo mis redes como Robotina, lo tengo como Karelys Molina”.

