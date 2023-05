Durante una transmisión EN VIVO que hizo el tiktoker ‘Miguelito’ con Karelys Molina, decidieron dejar en claro que su amor no es armado para tener más seguidores y notoriedad en la televisión y se dieron un beso que picó a Robotín y despotricó contra los nuevos tortolitos.

Tras el chape de Robotina con el tiktoker ‘Miguelito’, los ‘urracos’ decidieron pedirle su opinión a Robotín, quien no se quedó callado: “Un poquito forzado”, además afirmó estar cansado de las indirectas de su expareja: “Estoy aburrido de sus indirectas, me paran etiquetando, yo sufro buliying cibernético”.

El comediante decidió subir un video a sus redes sociales donde al mismo estilo que Robotina, besó a quien sería su nuevo amor y esto parece no molestarle a Karelys: “Bien por él, me alegro y por lo menos su corazón está ocupado, ya no me busca”, estas declaraciones no fueron bien tomadas por Robotín, quien descartó tajantemente estar tentando regresar con la venezolana: “Ella vive a tres cuadras de acá y si yo quisiera iría y le diría que quiero regresar, pero ya en unos días me mudo para no estar cerca de la chusma”.

