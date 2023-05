Con las recientes declaraciones de Gabriela Herrera en contra de Luciana Fuster y Patricio Parodi, el capitán de los ‘Guerreros’ decidió no quedarse callado y sacó las garras para defender la posición de su actual enamorada y de él mismo.

Gabriela Herrera ingresó a ‘Esto es Guerra’ para ser una de las participantes del reality de baile en el que participan todos los ‘chicos reality’, pero la experiencia de la influencer, produjo que tenga críticas muy duras en contra de sus compañeros, entre ellos Patricio Parodi y Luciana Fuster.

El ‘Pato’ no se quedó callado y afirmó que la actitud de Gabriela es el motivo por el que la contrataron: “Hay personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a qué me refiero”.

Según Patricio, Gabriela habría querido conseguir portadas y usó un apodo que Magaly usa para Janet Barboza: “Busca disparar como monito con metralleta por todos lados... Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió el fin de semana lo que quería”.

