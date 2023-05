Patricio Parodi y Luciana Fuster se mostraron furiosos con las últimas indirectas de Gabriela Herrera, quien entró hace poco al reality “Baila Conmigo” de Esto es guerra. El “Pato” tildó de “maleducada” y “monito con metralleta” a su compañera.

En conversación con América Espectáculos, el chico reality minimizó el talento de la bailarina y aseguró que ella volvió al reality juvenil solo para generar polémica.

¿Qué dijeron Patricio Parodi y Luciana Fuster sobre Gabriela Herrera?

“No soy experto en el baile para meterme a querer criticar algo en lo cual no pueda defenderme porque no soy bailarín. Hay personas que están acá para hacer reality, que si no hicieran reality estarían en su casa viendo televisión, deben saber a quien me refiero”, dijo Patricio Parodi en un inicio.

“Busca disparar como monito con metralleta por todos lados (..) Hay que aplaudir a esta persona porque ya consiguió, el fin de semana, lo que quería. No voy a decir absolutamente nada más, puede bailar y todo lo que quiera, pero hay que tener el tino y la educación” , agregó muy molesto.

Por otro lado, Luciana Fuster expresó su incomodidad con la actitud de Gabriela Herrera. “Uno no puede llegar con el pie en alto a todos lados y decir ‘ay, yo no soy así. Si no te gusta, friégate’”, comentó.

“Ya sabes cuál es su contrato, subliminalmente, me peleo con todo el mundo, me haces el reality y si es que no me haces, a tu casa”, resaltó Parodi.

“Acá siempre hemos tenido un ambiente muy bonito, nos llevamos bien entre todos y sí es triste, molesto porque nos incomodamos todos. Todos somos un equipo y trabajamos con el mismo fin”, concluyó la exparticipante al “Miss Perú.