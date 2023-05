En las últimas semanas, el anuncio del retiro musical de Dina Paucar tomó por sorpresa a muchos, entre ellos a la también cantante folclórica Sonia Morales, quien no pudo evitar pronunciarse sobre el tema.

Según el diario ‘El Popular’, Sonia Morales intentó explicar el motivo por el que Dina Paucar se retirará de los escenarios: “Nuestra compañera Dina tiene el propósito también, más adelante también, de ya dejar la música para dedicarse más a lo que es la parte empresaria. Además, hay que trabajar para la vejez porque dicen que la vejez es la etapa más difícil de la vida”.

Con 33 años de trayectoria musical, Sonia Morales aún no ha pensado en retirarse de los escenarios, pero afirmó que el día que su colega lo haga, será un momento muy sensible para ella: “Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montonón”.

