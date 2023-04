Dina Páucar sorprendió a propios y extraños al anunciarle con mucha pena a todo su público, que se retira de la música luego de 33 años de carrera artística. Y es que la cantante peruana brindó una entrevista a “Día D”, donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre todo lo que le ha tocado vivir en estos años para lograr sus sueños.

Y es que intérprete de “Qué lindos son tus ojos” fue parte de un reportaje donde dio a conocer que dejará atrás los escenarios y las polleras debido a un fuerte tema de salud.

En ese sentido, Dina Páucar no dudó en referirse y agradecer todo el apoyo que le ha brindado el público durante más de tres décadas, cuando de pronto la emoción le jugó en contra y terminó quebrándose frente a las cámaras de ATV.

“Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montonón” , manifestó la artista entre lágrimas.

Cabe señalar, que la artista realizará su retiro musical de manera oficial en el Gran Teatro Nacional. “De verdad, tengo muchos proyectos postergados y tengo que estar yo allí. Todo lo que he soñado no va a encaminarse”, dijo Dina.

