Dorita Orbegoso rompió su silencio y contró lo ajetrada que es su vida, ahora más que forma parte de este nuevo proyecto de Latina. Es así que aseguró que hoy por hoy se encuentra enfocada en su trabajo y su hijo, por lo que no tiene mucho tiempo para compartir con su actual pareja, Jerson Reyes.

“En realidad siempre he sido antisocial, nunca me has visto en una discoteca, saliendo borracha o en juerga todos los fines de semana. Prefiero ganar plata, porque tengo que guardar pan para mayo”, comenzó diciendo la bailarina.

En ese sentido, Dorita también se refirió a cómo hace para equilibrar sus rol de madre con su relación con el futbolista Jerson Reyes. “ Es un buen chico, pero es difícil (…) Él antes estaba en Huaraz y era mucho más difícil verlo, pero venía, así sea por horas y nos veíamos. Pero ahora solo lo puedo ver el fin de semana que mi bebé está con su papá y yo los fines de semana trabajo”, agregó para Trome.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Dorita mencionó que no le molestaría que Jerson Reyes opte por estar con alguien que tenga más tiempo para él. “De verdad se está acoplando, pero también si tiene la oportunidad de estar con alguien que le dé más tiempo, tampoco me molestaría, porque no puedo obligar a una persona a algo”, finalizó.

