Fuertes declaraciones. Karelys Molina, más conocida en el mundo de la farándula como ‘Robotina’, estuvo como invitada especial en la última edición del programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre las declaraciones que dio su expareja, Robotín, sobre su ahora romance con el tiktokter Miguelito Ávalos.

La joven venezolana se mostró emocionada al revelar que actualmente está enfocada en trabajar con su imagen, dejando de lado el personaje de Robotina. “Yo ahorita estoy trabajando en redes, las marcas me contratan, me va bien y con mi personaje solo de vez en cuando. Más estoy promocionando mi imagen”, comenzó diciendo.

“Ah muy bien, parece que las cosas te han ido mejor desde que has terminado con Robotín. Aunque él dice que no funcionas como robot si estás alejada de él” , comentó Magaly Medina al respecto.

Frente a ello, Karelys no se quedó callada y confesó que cree que las propuestas de trabajo le disminuyeron a Robotín desde que ya no son pareja. “Yo he sido robot antes de conocerlo a él, cuatro años antes. No sé qué está hablando. Cuatro años he bailado de robot antes de conocerlo a él... Creo que sus shows bajaron sin mí ”, comentó entre risas.

Robotina y Miguelito confirman romance con apasionado beso

Karelys Molina, mejor conocida como Robotina , apareció en un live de TikTok junto al influencer Miguelito Perú, donde ambos decidieron oficializar su romance dándose un apasionado beso.

El video, que se ha vuelto viral en TikTok, muestra a Robotina conversando con Miguelito, sin embargo, en medio de los comentarios de los usuarios sobre una posible relación “por marketing”, ambos decidieron demostrar que su relación es real.

