Alan Castillo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Robotín’, estuvo como invitado especial en el set de Magaly Medina, donde se refirió al reciente romance entre Robotina y el tiktoker Miguelito Ávalos.

Y es que recordemos que un día antes, Karelys Molina estuvo junto a la popular ‘Urraca’ y afirmó que los contratos de su expareja se habían venido abajo luego que terminara con él públicamente.

Luego de escuchar estas declaraciones, Robotín, fiel a su estilo, negó tajantemente dicha información y señaló que ahora se encuentra facturando más, debido a que tiene muchos contratos.

“¿Cómo va a decir eso? Gracias a que te fuiste tengo más contratos (...) Y o fui quien la llevó a un programa de televisión por primera vez. Yo fui quien la llevó a un show infantil por primera vez. No le saco en cara, pero yo fui quien la adentró en el mundo de la animación”, comentó.

Robotín confiesa que intentó reconquistar a Robotina

El popular Robotín reveló que intentó a toda costa volver a enamorar a Robotina luego de haber roto su relación por el ampay que le hicieron con otra mujer hace algunos meses atrás.

Durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, indicó que quiso enmendar su error y trató de mejorar las cosas con Karelys Molina, pero no logró su cometido.

“Ha sido un proceso de tres meses. Es que a veces te hacen entender a la fuerza. Pasan cosas que tú ya estás cansado de estar ahí, donde alguien ya no te quiere en su vida. Le he pedido perdón cuando se fue de la casa, eso no cuenta ella. Después, yo la seguía viendo por ratitos, le convencí para verla en la noche, le llevaba su juguito, conversábamos, el tratar de reconquistarla, me dio la ilusión”, expresó.

