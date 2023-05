Rosa Fuentes regresó al Perú desde hace algunas semanas y en ese tiempo se ha dedicado a demostrar que prefiere centrarse en ella y dejar atrás todo el escándalo que atravesó por su separación del futbolista Paolo Hurtado por la presunta infidelidad con la modelo Jossmery Toledo.

En ese sentido, Rosa Fuentes reapareció en redes sociales y dio algunas entrevistas para programas de espectáculos, además en los últimos días compartió en sus historias de Instagram numerosos regalos que recibe en medio de su embarazo, por lo que surge la duda sobre quién envía dichos regalos. ¿Será el ‘Caballito’ Hurtado?

Como se recuerda, Jossmery Toledo rompió su silenció y dejó entrever que Paolo Hurtado estaría centrado en recuperar a su familia tras su romance con la ‘ex tombita’, y muchos usuarios en redes sociales comenzaron a sospechar que el ‘Caballito’ Hurtado sería el autor de los regalos. Sin embargo, un detalle muestra que no sería así.

¿Quién le manda a regalos a Rosa Fuentes?

No es secreto para nadie que Rosa Fuentes ha estado en boca de todos por el escándalo de su esposo Paolo Hurtado y Jossmery Toledo y no solo los programas de espectáculos le han mostrado apoyo, sino algunas empresas no han dudado enviarle algunos presentes en medio de su embarazo. La empresaria a recibido una canasta de alfajores y un gran postre, además de un case personalizado con la foto de sus menores.

Rosa Fuentes comparte regalos en redes





