Una vez más, los riesgos de tener a muchos competidores y no poder controlar sus actitudes EN VIVO, le jugó en contra a ‘Esto es Guerra’ y en esta ocasión el protagonista fue Gino Assereto. El ex de Jazmín Pinedo decidió hacerle una broma a su compañero ‘Chevy’ y esta fue tomada como un acto claro de racismo según Samuel Suárez.

Durante un juego de adivinanzas, Gino tenía que dar las pistas de la palabra que le tocaba para que sus compañeros lo adivinen y a ‘Chevy’ le tocó la palabra ‘Mono’, esto produjo que al ex de Jazmín Pinedo no se le ocurra mejor idea que relacionar la palabra con el competidor y le indicó que la pista era la chapa que le tenían al combatiente de ascendencia afroperuana.

Esto no fue tomado nada bien por el conductor de ‘Instarandula’ quien no dudó en soltar sus dardos en contra de lo que hizo el popular ‘Tiburón’ Assereto: “Hay bromas que para mí no son nada graciosas, no entiendo por qué se lo celebraron cuando de inmediatamente debieron parar ahí y hacer la aclaración respectiva y hacerle el cuadre a Gino por esa ‘bromita’”, criticando además la actitud de los conductores ante lo que acababa de pasar.

Finalmente y con su estilo sin pelos en la lengua, Samuel Suárez calificó de racismo lo sucedido con el competidor Chevy: “Yo creo que el chico sí se notó sincero cuando dijo que no le decían así, entonces es completamente racista, discriminatoria la bromita, ofensiva”.

