Tras el nuevo escándalo despertado por Milena Zárate y las denuncias en contra de la familia de Ítalo Villaseca por presuntas amenazas de muerte. Juan Carlos Ulloa quien es uno de los hermanos de la cantante colombiana, decidió salir a contar su verdad y se puso en contra de Greyssi Ortega.

Meses atrás se supo por boca de Greyssi Ortega que ella y su familia están viviendo en un gran albergue que solventa la estadía, alimentación y demás necesidades básicas de ella y su familia y pese a no pagar nada, ella decidió que regresará a Perú, la noticia no tomó por sorpresa a su hermano Juan Carlos, quien la criticó por no trabajar para pagar su alquiler.

Minutos más tarde intervino en plena entrevista Greyssi Ortega quien comenzó criticando que su hermano le reclame por estar en una albergue cuando él está en la misma situación: “Él también vive en un albergue con el niño, él nunca me ayudó a pasar porque yo tengo pruebas”.

El rostro y actitud de Juan Carlos Ulloa cambió en cuanto su hermana reveló su estado actual en tierras gringas y añadió que al ‘parcero’ lo estarían buscando en Colombia por denuncias de estafa.

